شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للضوابط المصرية.. تعرف على القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، التى أقرتها وزارة السياحة والآثار، مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وهى:

1- يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالأراضي السعودية، ويُعمل في هذا الشأن بتصنيف وزارة السياحة السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.

2- يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المُفعَّل - من قبل السلطات السعودية - على المنصات الإلكترونية السعودية، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة وفقًا للإجراءات المبينة لاحقًا في البند (7)، وذلك حفاظًا على المعتمر المصري.

3- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الإلتزام، يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق (البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب)، فضلاً عن إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل، ومُفعَّلاً على البوابة لهذا العام.

4- يجب ألا يزيد بُعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة عن (3000 متر ) ، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth)، وفى حالة زيادة المسافة عن (1250) متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يُلِزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية،وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقًا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.

5- يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، وبمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلى نوع التسكين وعدد المعتمرين بها.

6- تراعي الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به، وذلك بما لا يجاوز عدد (250) نزيل للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات، كما تراعى المساحه العامة لمدخل الفندق (الإستقبال) مقارنةً بالطاقة الاستيعابية لنزلائه.

7- تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة المصرية للعمرة مرفقًا به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني، وصورة من موقع برنامج (Google earth) توضح المسافة بين الحرم والفندق.

8- يجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر (بشكل دائري) شريطة أن تكون هذه الفنادق على شارع عام عرضه لا يقل عن 15 مترا.