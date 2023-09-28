شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس يسجل 17664 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بحوالى 40 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن 17664 جنيها. ويختلف الجنيه الذهب من حيث المصنعية من شركة إلى أخرى، ويكون سعر مصنعية الجنيه الذهب للجنيه الذهب العادي غير المغلف 250 جنيها ويصل سعر المصنعية للجنيه الذهب المغلف 400 جنيها. وينتشر فى السوق المصرى عملات ذهب مثل الربع جنيه الذهب ويزن 2 جرام ويصل سعره حاليا 4416 جنيها كما يوجد النصف الجنيه الذهب ويسجل سعر 8832 جنيه.

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