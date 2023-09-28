شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنيك» تستحوذ على 51% من «أليانز السعودية» بنصف مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» عزمها الاستحواذ على 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق السعودي (تداول) وتعمل في قطاع التأمين.

وأوضحت «أدنيك» في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن قيمة الصفقة تصل إلى 500 مليون درهم. وقالت أن الصفقة تمثل ركنا أساسيا من استراتيجية الشركة وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل السعودية وذلك من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بينها وبين الشركة المستهدفة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.

وتوقعت «أبوظبي الوطنية للتأمين» أن ينجم عن الصفقة زيادة في عملاء التجزئة، حيث أن عملاء التجزئة مكون رئيسي من قاعدة عملاء الشركة المستهدفة.

وقالت «أدنيك» إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة خلال الأشهر القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة وسيتم إدماج النتائج المالية للشركة المستهدفة ضمن النتائج المالية للشركة مستقبلا.