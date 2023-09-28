شكرا لقرائتكم خبر عن ياكارينو تتوقع تسجيل منصة «إكس» الربحية العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» X، يوم الأربعاء، إن منصة التواصل الاجتماعي يمكن أن تحقق أرباحاً في 2024، وذلك خلال مقابلة واسعة النطاق دافعت فيها عن التقدم الذي أحرزته الشركة في عهد المالك الملياردير إيلون ماسك.

ويأتي ظهوره في مؤتمر Code الخاص بـ Vox Media في الوقت الذي يحتفل فيه ياكارينو بمرور 100 يوم على توليها منصب الرئيس التنفيذي للمنصة المعروفة سابقاً باسم «تويتر».

وقالت ياكارينو: «إن سرعة التغيير ونطاق الطموح في إكس لا وجود لهما في أي مكان آخر».

عندما سئلت ياكارينو عن تقديرات الطرف الثالث التي أظهرت أن مستخدمي تطبيق إكس النشطين قد انخفضوا إلى المركز 25، قالت إن المقاييس الرئيسية حول الوقت الذي يقضيه على إكس «تتجه بشكل إيجابي للغاية»، دون تقديم تفاصيل.

وأضافت ياكارينو أن حوالي 1500 معلن عادوا إلى المنصة في آخر 12 أسبوعاً، وأن 90% من أفضل 100 معلن في الشركة قد عادوا.

وبينما قالت ياكارينو إن الشركة يمكن أن تحقق أرباحاً في العام المقبل، تواجه إكس أيضاً عدداً من الدعاوى القضائية التي تزعم أنها فشلت في دفع إيجار مكاتبها وملايين الدولارات لآلاف الموظفين الذين تم تسريحهم. (رويترز)