شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» في مباحثات لتطوير مشروع سكني في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستكشف شركة إعمار العقارية فرص إنشاء مجمعات سكنية في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية. وتجري الشركة محادثات مع وزارة الإسكان في المملكة لبناء مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات، وفقاً لما ذكره مؤسس «إعمار» محمد العبار، ونشرته «بلومبيرغ».

وقال العبار في مقابلة في أبوظبي، إن الشركة قد تباشر العمل في المشروع السكني الذي يضم 4000 وحدة عند التوصل إلى اتفاق.

وقد شاركت إعمار في التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة؛ ففي عام 2008 بدأت العمل في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

وجرى مؤخراً إعادة توظيف المشروع بحيث يصبح منطقة اقتصادية خاصة في محاولة لجعل المكان نابضاً بالحياة.

وكانت المملكة قد أعلنت عن خطط لبناء 660 ألف منزل، بالإضافة إلى 289 ألف غرفة فندقية، و6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية، و5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، وفقاً لوكالة الاستشارات العقارية «نايت فرانك».

وعلى الرغم من النشاط المتزايد في المملكة يرى العبار إن السعودية يجب أن تأخذ في الاعتبار دعم العائدات للمطورين عندما لا يصلون إلى المستويات المتفق عليها في المشاريع الجديدة. وضرب مثلاً ببعض المواقع وقال إنها عبارة عن حقول خضراء وربما يستغرق الأمر من خمس إلى سبع سنوات حتى يحصل المطور على عائد جيد يزيد عن 8% على سبيل المثال.

وبهذا يجب على الحكومة أن تدعم المطور إذا حصل على 4%، ثم سيتعين دفع 5%، على سبيل المثال. (بلومبيرغ)