شكرا لقرائتكم خبر عن بتركة «كريدي سويس».. «يو بي إس» يقود سوق سندات بـ 50 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح البنك السويسري «يو بي إس» القائد في سوق السندات، البالغة قيمتها 50 مليار دولار، عقب استحواذه على البنك المنهار «كريدي سويس» حيث كان الأخير المنظم الرئيس للسندات بالفرنك السويسري خلال معظم العقدين الماضيين.

والرابح الأكبر الآن في هذا السوق هو «يو بي إس» على الرغم من أن بنوكاً أخرى، مثل دويتشه بنك وبي إن بي باريباس، قد عززت حصتها أيضاً في السوق.

وحقق «يو بي إس» أكبر نسبة نمو في حصته حيث استحوذ على 41% من السوق هذا العام.

وكان هذا العام جيداً لكسب الأعمال في هذا المجال حيث كانت تكاليف الاقتراض السويسري أقل بكثير مما هي عليه في منطقة اليورو، وكان الفرنك هو الأفضل أداءً بين «عملات مجموعة العشر».

وبلغت قيمة مبيعات الديون 46.5 مليار فرنك سويسري (50.9 مليار دولار) حتى الآن، وهو الأكبر منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتوفر سندات الفرنك السويسري، المعروفة باسم «السويسرية»، خيار التنويع للمقترضين خاصة عندما تشكل تقلبات العملة ظروفاً مواتية.

وقد انخفض الفرنك هذا الشهر، على الرغم من أنه ظل مرتفعاً بأكثر من 2% مقابل اليورو في عام 2023.

وقد أدى ارتفاع العوائد في الأسواق السويسرية إلى فتح فرص «المراجحة» أمام المصدرين الدوليين الذين يمكنهم جمع التمويل بمستويات أرخص مما في أسواق اليورو أو الدولار الأمريكي.

(وكالات)