شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبن إيه.آي» تتيح تصفح الإنترنت لمستخدمي «تشات جي.بي.تي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «أوبن إيه.آي» المدعومة من مايكروسوفت، إن مستخدمي «تشات جي.بي.تي» سيتسنى لهم الآن تصفح الإنترنت، في توسيع لنطاق البيانات التي يستطيع روبوت الدردشة واسع الانتشار الوصول إليها مقارنة مع خصائص البرنامج في سبتمبر /أيلول 2021.

وذكرت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أن خاصية التصفح ستسمح للمواقع الإلكترونية بالتحكم في كيفية تفاعل «تشات جي.بي.تي» معها.

وقالت «أوبن إيه.آي» في منشور على منصة إكس «التصفح متاح لمستخدمي «بلاس» و«إنتربرايز» اليوم، وسنتوسع فيه ليشمل جميع المستخدمين قريباً. ولتفعيل الخاصية، اختاروا البحث بمحرك بينج في مؤشر الاختيار تحت جي.بي.تي-4».

وأعلنت الشركة أيضاً تحديثاً ضخماً في وقت سابق هذا الأسبوع سيمكن «تشات جي.بي.تي» من إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين والتفاعل معهم باستخدام الصور.

(رويترز)