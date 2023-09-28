شكرا لقرائتكم خبر عن 113 معاملة تقييم عقاري في عجمان بـ551 مليون درهم خلال أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشفت نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان؛ أن معاملات التقييم العقاري خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بلغ عددها 113 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 551 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية حيث نالت العقارات التجارية الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 261 مليون درهم متقدمة على العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها 202 مليون درهم في حين حلت العقارات السكنية ثالثاً بـ 75.5 مليون درهم.

وأوضح المهيري: أن التقرير العقاري لشهر أغسطس؛ تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، والتي بلغ عددها 84 معاملة بواقع 293 مليون درهم، مؤكداً أن الدائرة تعتمد أساليب عصرية ومبتكرة، بهدف ضمان الدقة والشفافية وتقديم بيانات تعكس أداء السوق العقاري وتسهل على المتعاملين والمستثمرين اتخاذ القرارات المتعلقة بأي نشاط عقاري.