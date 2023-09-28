وزير الاستثمار: إطلاق مصنع “لوسد” للسيارات الكهربائية إشارة قوية للعالم أن المملكة الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضح وزير الاستثمار “خالد الفالح”، أن السعودية ستدشن خلال الفترة القادمة مصنع سيارات “سير” الذي سيعادل حجمه ضعف “لوسد”، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مصنع شركة “لوسد” الذي جرى افتتاحه، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات.

وبين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس.

وأكد أن نجاح شركة “لوسد” يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة “لوسد” تعاني سابقا.

وأشار إلى أن كثير من السيارات التي ستصنع في المملكة ستصدر إلى الخارج، موضحا بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج.

وتابع أن إطلاق المصنع يعد إشارة قوية للعالم أن السعودية الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.