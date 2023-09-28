الرئيس التنفيذي لشركة “لوسِد”: التزام الحكومة السعودية بشراء ما يصل لـ100 ألف سيارة يؤكد حرصها على الاستدامة والتزامها تجاه “لوسِد”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لشركة “لوسد” بيتر رولينسون، أن التزام الحكومة السعودية بشراء ما يصل إلى 100 ألف من السيارات التي ستنتجها الشركة يؤكد حرصها على الاستدامة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية قدمت التسهيلات اللازمة للشركة المصنعة للسيارات، مما يدل على التزام السعودية تجاه “لوسد”.