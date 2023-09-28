شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتعريف المصدِرين باستراتيجيات التوسع إلى الأسواق الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)؛ ندوة نقاشية بالتعاون مع شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات». وتم خلال الندوة مناقشة الحلول المبتكرة لائتمان الصادرات وتعريف الشركات العاملة لدى مجتمع راكز والعاملة في مجال التصدير باستراتيجيات هامة تساعدهم على دخول الأسواق الدولية بنجاح وتوسيع آفاق أعمالهم فيها.

وساهمت الندوة في تثقيف الحضور حول العديد من الموضوعات ذات الصلة بدءاً من الآليات وتحفيز الطموحات العالمية ووصولاً إلى كيفية حماية الصادرات من المجهول. كما تم تسليط الضوء على أهمية حلول تأمين ائتمان الصادرات وكيفية تمهيد الطريق أمام الشركات لبحث وسائل جديدة في نطاق التجارة الدولية. وعلاوة ذلك استعرض مجموعة من الخبراء من الاتحاد لائتمان الصادرات في الندوة أحدث الحلول المصممة لتحسين ائتمان الصادرات وخدمات الحماية من التخلف عن سداد الرسوم.

تحديات راهنة

وتطرق عبدالله الحوسني، رئيس الأعمال التجارية والتوزيع في الاتحاد لائتمان الصادرات والمتحدث الرئيسي في الندوة وفريقه، إلى التحديات الراهنة بدايةً من عدم القدرة على التنبؤ بظروف السوق والاضطرابات الجيوسياسية ووصولاً إلى المعوقات التي تفرضها التغيرات التي طرأت على سلسلة الإمدادات وكذلك التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا. وكان الموضوع الرئيسي والذي تكررت مناقشته هو أهمية حماية التدفقات النقدية للشركات والذي يُعد أحد الأصول القوية ويمثل ضرورة لضمان استقرار الأعمال وتعزيز نموها.

دعم الصادرات

فيما قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تتمثل مهمتنا في راكز بصفتها مركز جذب للأعمال المزدهرة في تزويد أعضاء مجتمعنا بالمعلومات والموارد اللازمة التي يحتاجون إليها للتميّز في البيئة الاقتصادية العالمية التي تشهد تطوراً سريعاً في الوقت الراهن. كما تعمل جهودنا المشتركة مع الاتحاد لائتمان الصادرات على إثبات مدى التزامنا بدعم المُصدرين وروّاد الأعمال في بيئة عمل راكز ودعمهم في مسيرة توسيع أعمالهم عالمياً».