شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية عجمان» تطلق «دبلوم التمكين القيادي» لتأهيل قادة الغد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة المالية في عجمان، «دبلوم التمكين القيادي»، وهو برنامج متقدّم لدعم وتطوير المهارات القيادية لدى موظفيها تنفّذه وذلك في إطار جهودها المتواصلة في التطوير المستمر لقدرات كوادرها ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات متميزة من مختلف الفئات الوظيفية، وتمكينها من إدارة العمل بكفاءة وفاعلية بما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية.

يستهدف هذا البرنامج التطبيقي المتقدم الموظفين والموظفات ضمن الفئات القيادية والإشرافية والتخصصية في دائرة المالية في عجمان، ويتضمن ما يقارب من 150 ساعة تدريبية تستمر على مدار 4 أشهر.

قيادة المستقبل

أكّد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن الدائرة تمضي بخطى حثيثة لتحقيق التميز والريادة في عملها عبر إعداد قادة الغد من كوادرها المواطنة وتسليحهم بالمعارف الحديثة في إدارة العمل الحكومي بكفاءة وفاعلية، وتمكينهم من مواكبة متغيرات العصر واحتياجات المستقبل، وذلك تحقيقاً لرؤية عجمان وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وقال: «يشكّل التمكين أحد القيم المؤسسية لدائرة المالية في عجمان، وتترجمها على أرض الواقع عبر تبنّي نهج مبتكر لتنمية وتطوير مهارات كوادرها البشرية، وتغذية الطموح القيادي لديهم كي يتمكنوا من قيادة المستقبل، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للإمارة وتعزيز تنافسيتها. يأتي برنامج التمكين القيادي الذي أطلقناه اليوم في صميم هذا النهج إذ نسعى من خلاله إلى رفع كفاءات موظفينا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الريادة في مختلف المجالات».

خطة شاملة

فيما قال مروان أحمد آل علي، مدير دائرة المالية في عجمان: إن إطلاق «دبلوم التمكين القيادي» يندرج ضمن إطار أحد الأهداف الاستراتيجية المساندة للدائرة المتمثّل في تنمية وتطوير رأس مالها البشري إيماناً منها بأهميته في قيادة المستقبل، وحرصاً منها على ترسيخ بيئة عمل إيجابية ومحفّزة على الإبداع.

وقال: «نتلمّس دوماً، في الدائرة، احتياجات موظفينا، ونحرص على تصميم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تلبّي طموحاتهم المهنية في إطار خطة تدريبية شاملة لتعزيز قدراتهم وتزويدهم بالأدوات التي تمكّنهم من صقل مهاراتهم. ونسعى عبر هذا البرنامج المتقدم إلى إعداد قادة مؤهلين في إدارة المشاريع والعمليات في ظل المتغيرات الحديثة، باستخدام مهارات التخطيط والتوجيه والرقابة والقيادة الإدارية».

وأضاف: «هدفنا تمكين القادة بمختلف الفئات الوظيفية في الدائرة من اكتساب الكفاءات والمهارات المتقدمة في الإدارة الحكومية، وإدارة المشاريع، وقيادة فرق العمل نحو تحقيق الريادة في مختلف المجالات، بما يضمن تحقيق أهداف الدائرة ورؤيتها المستقبلية وفق أفضل الممارسات الإدارية والقيادية».

شركاء

وأشار آل علي إلى أن البرنامج سيتم تنفيذه من قِبَل مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع وقسم الموارد البشرية بالشراكة مع الفريق الفني من «فيوتشر إكس»، الشركة الاستشارية الوطنية المتخصصة في تمكين الأفراد والمؤسسات من التميّز المؤسسي والابتكار ومهارات المستقبل، و«مركز التعليم المستمر في جامعة عجمان»؛ وهو مركز تدريب مهني تطبيقي لبناء مهارات القيادة العليا، وتعزيز الريادية في الأداء المؤسسي، مؤكداً أن الشركاء سيقدمون جهودهم وخبراتهم واعتماداتهم الرسمية لتحقيق العائد الأكبر لهذا البرنامج.