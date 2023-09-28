شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس مستقرة.. وعيار 21 بـ2210 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 وذلك بالتزامن مع استقرار ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر عند 2210 جنيها للجرام، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب بسوق الذهب:

أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2522 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1895 جنيها.

الجنيه الذهب 17656 جنيها.

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 وفق آخر أسعار بالسوق، وفي السياق التالي نرصد أسعار السبائك بدون إضافة رسوم أو مصنعية والتي تختلف حسب الشركات المنتجة.

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2522 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12600 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25200 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50400 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78372 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 126000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 252000 جنيه.