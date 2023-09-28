شكرا لقرائتكم خبر عن 489 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4%، والعرب على 8.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 299.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 189.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 85.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7%، وسجل العرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 898.8 مليار جنيه إلى 915 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 259.7 مليار جنيه إلى 260.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.