شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للضرائب» تعقد ورشة تدريبية لقطاعات الأعمال في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

دعا خالد علي البستاني، مدير عام «الهيئة الاتحادية للضرائب» قطاعات الأعمال المعنية للإسراع بالقيام بإجراءات التسجيل في ضريبة الشركات للمُساهمة في التطبيق الدقيق والسلس لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو تبدأ بعد تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2023 موضحاً أن التسجيل المُبكِّر يتيح لقطاعات الأعمال وقتاً كافياً للقيام بالتزاماتهم الضريبية.

وأكد البستاني حرص الهيئة على تبسيط إجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية المُتاحة على مدار الساعة، ويمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في دقائق قليلة بخطوات سهلة وواضحة، وبإمكان الخاضعين للضريبة إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين من الهيئة، والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة مُشيراً إلى أن الهيئة فتحت باب التسجيل في ضريبة الشركات اعتباراً من شهر مايو/ أيار الماضي للشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة في رأس الخيمة لنشر الوعي لدى قطاعات الأعمال في الإمارة بأهمية ومُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات، عُقدت بحضور يوسف علي محمد، مدير عام الدائرة المالية لحكومة رأس الخيمة، ومحمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية في الإمارة، حيث شهدت ورشة العمل تفاعلاً كبيراً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 280 من المعنيين.

وتُعد ورشة العمل الحضورية الرابعة في إطار الحملة التوعوية التي تُنفذها الهيئة حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، والتي شملت ورش عمل مُماثلة في أبوظبي ودبي وعجمان، وتتواصل حتى نهاية العام الحالي لتشمل قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة.

وعي ضريبي

وقال البستاني: «تتواصل الحملة التوعوية الجارية بعقد ورش العمل الافتراضية، والورش الحضورية للوصول إلى جميع فئات المعنيين والخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار خطط الهيئة المكثفة لرفع مستوى الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال من خلال التواصل المستمر معهم لإحاطتهم علماً بالمستجدات والإجراءات الضريبية، والتعرف إلى آرائهم ومعالجة أية عقبات قد تواجههم بما يضمن سلاسة الامتثال للتشريعات الضريبية، وبما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيقها».

وأضاف: «ندعو جميع المعنيين للمُشاركة في فعاليات حملة «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، كما ندعوهم للاستفادة من المنصة التوعوية التي تم إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب للتعريف بضريبة الشركات، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، حيث تُتيح المنصة العديد من ورش العمل التعريفية باللغتين العربية والإنجليزية عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد حول ضريبة الشركات».

متطلبات

وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التوعوية شرحاً شاملاً حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، وتسهيلات الخسائر الضريبية، وتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، وأحكام المجموعات الضريبية، وغيرها من المعلومات التي تُساعد على الامتثال لضريبة الشركات بسهولة ودقة.