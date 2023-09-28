شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 210 فلل ضمن «مدن الرنيم» بـ 584 مليون درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل مشروع «مدن الرنيم» ضمن منطقة «الحبية السادسة» في دبي، اليوم الخميس، بيع 210 فلل سكنية قيد الإنشاء بقيمة لامست 584 مليون درهم، حسب بيانات تطبيق «دبي ريست». وأوضحت بيانات «دبي ريست» أن مبيعات «مدن الرنيم» ارتفعت إلى 1.571 مليار درهم منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية تعاملات سبتمبر/أيلول الجاري. وجاء مشروع «ديزاين كوارتر» 78 صفقة بقيمة اقتربت من 217 مليون درهم، ليحل في المركز الثاني، ثم مشروع «جومانة» بقيمة 52.4 مليون درهم نتجت عن 11 صفقة.

وحققت المبايعات الإجمالية لسوق عقارات دبي، الخميس، نحو 1.74 مليار درهم، تحققت من خلال 612 صفقة. وبلغت الرهون نحو 167 مليون درهم من خلال 71 صفقة، أما الهبات فوصلت إلى 102 مليون درهم من خلال 12 صفقة.