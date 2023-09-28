شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تطير بالدرجة «السياحية الممتازة» إلى ساو باولو وطوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات، الخميس، أنها ستوفر الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو اعتباراً من نوفمبر وإلى طوكيو اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل. وسوف تصبح ساو باولو خامس وجهة في الأميركتين، والأولى في أميركا الجنوبية التي يتوفر لها أحدث منتجات الناقلة بطائرة A380 محدّثة. كما ستصبح طوكيو ثاني محطة ضمن شبكة طيران الإمارات في الشرق الأقصى بعد سنغافورة التي تتوفر فيها مقاعد الدرجة الجديدة التي تتميز بمساحة إضافية لمد الساقين وميزات ووسائل راحة أخرى.

ومع تسارع وتيرة برنامج التحديث الذي تنفذه طيران الإمارات في مركزها الهندسي بدبي، وتوسيع المنتج ليشمل مزيداً من الخطوط على شبكتها، ستصبح ساو باولو المدينة الثالثة عشرة التي ستشغل إليها الناقلة طائراتها الإيرباص A380 المحدّثة، في حين سيصل عدد الوجهات التي توفر الدرجة السياحية الممتازة إلى 14 مع إضافة طوكيو ناريتا. وبالإضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، تتميز الطائرات المحدّثة أيضاً بتصاميم داخلية جديدة توفر تجربة راقية في جميع المقصورات الأخرى.

واعتباراً من 19 نوفمبر، يمكن للمسافرين بين دبي وساو باولو حجز مقاعد طيران الإمارات في الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة «ئي كيه 261/ 262»، التي ستعمل مبدئياً ثلاثة أيام في الأسبوع، ثم ترتفع إلى رحلة يومية اعتباراً من 20 ديسمبر. وسوف تتوفر الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة اليومية «ئي كيه 318/ 319» بين دبي وطوكيو ناريتا اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل.

وتضم طائرة الإمارات الإيرباص A380 بتقسيم الدرجات الأربع التي ستخدم ساو باولو وطوكيو، 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع (2-4-2)، تقع في الجزء الأمامي من المقصورة الرئيسية، و338 مقعداً في السياحية، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

وتلقى درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة إعجاب وإقبال العملاء في جميع الوجهات التي تخدمها طائرات A380 المحدّثة، حيث تجاوز الطلب التوقعات، ما يدل على جاذبيتها، وقد سافر فيها منذ بدء توفيرها قبل عام واحد أكثر من 160 ألف عميل اختاروا تجربة الفخامة والهدوء بخصوصية عالية. وتتميز مقاعد السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 بسعتها، سواءً للعمل أم الاسترخاء، بالإضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة الكوكتيل الجانبية. وتكتمل التجربة مع وسائل الراحة المنسقة على متن الطائرة، وقائمة أطعمة مبتكرة وخيارات واسعة من المشروبات الفاخرة.

وتسيّر طيران الإمارات حالياً طائراتها الإيرباص A380، المجهزة بمقصورة السياحية الممتازة، بين دبي وكل من لوس أنجلوس ونيويورك جون كنيدي وهيوستن وسان فرانسيسكو عبر شبكتها في الولايات المتحدة. والوجهات العالمية الأخرى التي توفر مقاعد السياحية الممتازة حتى الآن هي: لندن هيثرو وسيدني وملبورن وأوكلاند وكرايستشيرش وسنغافورة، وسوف ينضم إلى الشبكة كلٌ من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل.

وتسيّر طيران الإمارات حالياً رحلات يومية بين دبي وساو باولو، حيث تربط الركاب بأكثر من 130 وجهة ضمن شبكتها العالمية. وتشمل عمليات طيران الإمارات في البرازيل أيضاً رحلة يومية بطائرات البوينج 777 بين دبي وريو دي جانيرو، والتي تربط المسافرين ببوينس آيرس. كما تخدم طيران الإمارات عملاءها في اليابان عبر بواباتها الثلاث، برحلات يومية بين دبي وكل من طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا وأوساكا كانساي.