شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأكثر ابتكاراً في العالم العربي للعام الثامن على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

حافظت الإمارات على مكانتها لتبقى الدولة العربية الأكثر ابتكارا للعام الثامن على التوالي، فيما جاءت في المركز 32 على مستوى العالم، ضمن مؤشر الابتكار العالمي للعام 2023، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة.

وأشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2023 إلى مكانة الإمارات بين المراكز المتقدمة لدولة الإمارات من بين 132 اقتصاد حول العالم.

وبحسب التقرير حصلت الإمارات على التصنيف 10 في مقياس الحياة المؤسسية، 16 لرأس المال البشري والبحث، 15 البنية التحتية، 25 تطور السوق، 23 تطور الأعمال، 59 المخرجات المعرفية والتقنية، 50 مخرجات الابداع.

ومن الدول العربية الأخرى، جاءت السعودية في الترتيب 48 عالمياً، وقطر (50)، والبحرين (67)، تليها عمان (69)، فالأردن (71)، ومصر (86).

واحتلت سويسرا المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث عشر على التوالي. ولفت التقرير إلى أن مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام، 2023، متميز كونه يتضمن كمية كبيرة من البيانات من سنوات الجائحة وما بعدها.

العشرة الأوائل

1- سويسرا

2 السويد

3 الولايات المتحدة

4 المملكة المتحدة

5- سنغافورة

6- فنلندا

7 هولندا

8- ألمانيا

9 الدنمارك

10 كوريا الجنوبية

يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر عن كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، بالتعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ويعد أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها.