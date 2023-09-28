شكرا لقرائتكم خبر عن 7.24 مليار درهم تصرفات عقارية في أبوظبي خلال سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: شيخة النقبي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي، خلال الشهر الجاري سبتمبر/أيلول، 7.24 مليار درهم من خلال 1313 معاملة بيع ورهن عقاري، وفقاً لمنصة داري التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وحسب المنصة، بلغت قيمة المبيعات، خلال الشهر الجاري، 3.62 مليار درهم من خلال 857 معاملة بيع، وبلغت قيمة الرهن العقاري 3.62 مليار درهم، من خلال 456 معاملة رهن.

وأشارت إلى أن قيمة هذه التصرفات بلغت، خلال الأسبوع الفائت، 259.8 مليون درهم، عبر 68 معاملة بيع ورهن، وفقاً للمنصة ذاتها.

وبيّنت المنصة أن قيمة المبيعات، خلال الأسبوع الفائت وحتى اليوم، بلغت 129.9 مليون درهم، عبر 40 معاملة بيع، فيما بلغت قيمة الرهن 129.9 مليون درهم عبر 28 معاملة رهن.

وشهد سوق العقارات في أبوظبي نمواً متسارعاً، خلال السنوات الفائتة، بفضل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الدائرة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتسهل على المستثمرين للاستثمار في مجال العقارات.

وتهدف منصة «داري» إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة، لتقديم خدمات عقارية متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنه وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية، بشكل يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري، والتزام الشفافية في توفير البيانات للمستثمرين، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية في أبوظبي.

ويمكن للمتعاملين استخدام «داري» من خلال الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي والاطلاع على الخدمات الموجودة، بالإضافة إلى المميزات العديدة التي توفرها المنصة للمتعاملين، التي تشمل معاملات بيع وتأجير العقارات والتوثيق، واستصدار الشهادات، بالإضافة إلى توفير دليل المشاريع العقارية المسجلة ودليل للمرخصين بالعمل في سوق العقارات، ومؤشرات السوق العقاري بما فيها قيم التداولات والرهون ومعاملات البيع على المخطط والتواصل مع الوسطاء العقاريين، وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المستقبلية ضمن سوق العقارات في الإمارة، والوصول إلى قائمة بالمعاملات الخاصة بالبيع والشراء والرهن.