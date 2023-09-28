شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تجري محادثات مع «تماسيك» لشراء حصة في مستشفيات «مانيبال» الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة لـ «رويترز» إن مبادلة الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على حصة تقل عن 10% في مستشفيات مانيبال الهندية، فيما قد يكون أول استثمار لصندوق أبوظبي السيادي في قطاع الرعاية الصحية الهندي المزدهر.

وقال مصدران من المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لسرية المحادثات إن الصندوق يجري محادثات مع شركة تماسيك السنغافورية، التي أنفقت ملياري دولار في إبريل/نيسان لزيادة حصتها في مانيبال إلى 59% من 18% في أكبر صفقة بقطاع المستشفيات في الهند». (رويترز)