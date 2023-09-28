شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من المواطنين يتعرضون لخطأ كبير نتيجة لعدم إرفاق الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وبسبب ذلك يتم رفضهم ..ونوضح لك عزيزى القارىء الأوراق المطلوبة التى يجب أن يتم ارفاقها عن التقدم لحجز وحدة سكنية وهى كالتالى ..

- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال مرافق.

- شهادة دخل.

- صورة من عقد ايجار الوحدة.

- قيد عائلى مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات ان وجد.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط .

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها اسم المدينة المراد الحجز به والمحافظة ونوع الوحدة .

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.