شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجمالى الوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
1- تم تنفيذ تشييد 649 ألف وحدة سكنية من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.
2- الوحدات التى تن تنفيذها موزعة على27 محافظة.
3- جار تنفيذ 211 ألف وحدة.
4- عدد المستفيدين من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 535 ألف مستفيد من منخفضي ومتوسطي الدخل.
5- بلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح من صندوق الإسكان الاجتماعى للمستفيدين 8.7 مليار جنيه بمتوسط قيمة دعم 16 ألف جنيه لكل مستفيد.
6- بلغ إجمالى عدد جهات التموييل من بنوك وشركات تمويل عقارى والمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى 31 جهة تمويل .
7- وصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء إلى 62 مليار جنيه.
8- تم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
9- بلغ اجمالى عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروع الإسكان الاجتماعى مليون و500 ألأف نسمة.
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