شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجمالى الوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى أعلنت عنه وزارة الإسكان ، فى عام 2014، وحتى الإعلان السادس عشر، استطاعت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، تخصيص الالاف الوحدات والتى استفاد منها أكثر من مليون و500 ألف نسمة ..ونستعرض عدد الوحدات التى تم تخصيصها وعدد الوحدات التى تم تسليمها حتى الان.

1- تم تنفيذ تشييد 649 ألف وحدة سكنية من خلال المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

2- الوحدات التى تن تنفيذها موزعة على27 محافظة.

3- جار تنفيذ 211 ألف وحدة.

4- عدد المستفيدين من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 535 ألف مستفيد من منخفضي ومتوسطي الدخل.

5- بلغ إجمالي الدعم النقدي الممنوح من صندوق الإسكان الاجتماعى للمستفيدين 8.7 مليار جنيه بمتوسط قيمة دعم 16 ألف جنيه لكل مستفيد.

6- بلغ إجمالى عدد جهات التموييل من بنوك وشركات تمويل عقارى والمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى 31 جهة تمويل .

7- وصل إجمالي قيمة التمويل الممنوح للعملاء إلى 62 مليار جنيه.

8- تم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

9- بلغ اجمالى عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروع الإسكان الاجتماعى مليون و500 ألأف نسمة.