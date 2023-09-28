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ارتفاع أرباح «عزم» إلى 23.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عزم» إلى 23.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات صافي ربح خلال العام المننتهي في 30 يونيو 2023، يقدر بنحو 23.967 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 25.5%، مقارنة بـ 19.094 مليون ريال في العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن سبب ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 24.78%، بمبلغ 190.39 مليون ريال، مما أسه مفي ارتفاع إجمالي الربح، وبمبلغ 38.473 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن الإيرادات الأخرى ارتفعت لتبلغ 7.662 مليون ريال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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