شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «عزم» إلى 23.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات صافي ربح خلال العام المننتهي في 30 يونيو 2023، يقدر بنحو 23.967 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 25.5%، مقارنة بـ 19.094 مليون ريال في العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن سبب ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات بنسبة 24.78%، بمبلغ 190.39 مليون ريال، مما أسه مفي ارتفاع إجمالي الربح، وبمبلغ 38.473 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن الإيرادات الأخرى ارتفعت لتبلغ 7.662 مليون ريال.