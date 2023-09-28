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مجلس إدارة «الدولية» يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة الدولية للموارد البشرية عن قرار مجلس إدارتها بالإجماع بتاريخ 12-03-1445هـ الموافق 27-09-2023م بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها ستعلن لمساهميها عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

وأوضحت أن الانتقال إلى السوق الرئيسي يخضع لموافقة السوق المالية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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