شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الدولية» يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة الدولية للموارد البشرية عن قرار مجلس إدارتها بالإجماع بتاريخ 12-03-1445هـ الموافق 27-09-2023م بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها ستعلن لمساهميها عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

وأوضحت أن الانتقال إلى السوق الرئيسي يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.