شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يسجل أكبر انخفاض يومي في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبد المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر اليوم الخميس في ظل قلق المستثمرين حيال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.54 % إلى 31872.52 نقطة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 31674.42 نقطة خلال الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 % إلى 2345.71، وهو أدنى مستوى في شهر تقريبا.

وقال محللون: "المؤشر نيكي في طريقه لتسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي، إذ أدى موقف التشديد الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إلى تبديد ثقته".

وأضافوا: "(لا يزال) نيكي متفوقا على معظم أقرانه العالميين، مثل مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية".

وتراجع المؤشر نحو 5 % منذ بلغ ذروة 33 عاما في يونيو لكنه لا يزال مرتفعا نحو 23 % هذا العام بما يجعل بورصة طوكيو الأفضل أداء في آسيا خلال 2023 بفضل التدفقات الأجنبية القوية.

وتراجع سهما سوفت بنك كورب وماتسوي للأوراق المالية نحو 4 % وكانا أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وارتفع سهم تشوجاي للأدوية 4 %، مقدما الدعم الأكبر للمؤشر.

