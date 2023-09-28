شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العرفج رئيسا تنفيذيا لـ«آفاق الغذاء».. وإنهاء عقد عمل «الشتوي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء، أمس إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي محمد الشتوي اعتبارًا من تاريخ 2023/09/27، وتكليف أحمد العرفج بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من 1445/03/13هـ الموافق 2023/09/28 م وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول«، فإن العرفج يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب.

وبحسب الشركة فإن أحمد العرفج، حاصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك فيصل وله خبرة تزيد عن 20 عاما في مجال الأغذية منها 10 سنوات في مجال الصناعات الغذائية وهو مؤسس شركة آفاق الغذاء وعمل مديرا تنفيذيا لها قبل تحولها لشركة مساهمة من من 2018م الى 2022م ثم رئيسا تنفيذيا لشركة آفاق الغذاء بعد تحولها إلى شركة مساهمة من 2022 الى 2023/04/30 م.