شكرا لقرائتكم خبر عن «المناولة للشحن»: إضافة النقل المبرد لأنشطة الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المناولة للشحن عن الشروع بإضافة نشاط النقل المبرد وذلك لنقل الأدوية والأغذية المبردة إضافة الى أنشطتها الحالية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنه لن يكون هناك أثر مالي إلى حين تدشين الخدمة وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأضافت أن تمويل المشروع سيكون ذاتيا من موارد الشركة، مشيرة إلى أن تاريخ البدء سيكون في أول أكتوبر المقبل، فيما سيكون التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع 31 ديسمبر 2023.

وأوضحت أن بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة سيكون في الربع الأول من 2024.