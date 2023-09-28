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«أكوا باور»: بدء تشغيل المرحلة الأولى لمشروع محطة سدير للطاقة الكهروضوئية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استلمت شركة أكوا باور من الشركة لشراء الطاقة بتاريخ 27 سبتمبر 2023 شهادة التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن المرحلة الأولى تمثل 50% من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل لـ 1500 ميجاوات عند اكتمالها.

وتملك أكوا باور حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى بدءا من الربع الرابع من العام 2023

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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