شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء تشغيل المرحلة الأولى لمشروع محطة سدير للطاقة الكهروضوئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استلمت شركة أكوا باور من الشركة السعودية لشراء الطاقة بتاريخ 27 سبتمبر 2023 شهادة التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن المرحلة الأولى تمثل 50% من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل لـ 1500 ميجاوات عند اكتمالها.

وتملك أكوا باور حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى بدءا من الربع الرابع من العام 2023