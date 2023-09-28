شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الصيني» يضخ 609 مليارات يوان في النظام المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 101 مليار يوان (حوالي 14.07 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأفادت وكالة (شينخوا) الصينية أن البنك أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يومًا بقيمة 508 مليارات يوان وبسعر فائدة 1.95 %.

وأفاد البنك المركزي في بيان له أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.