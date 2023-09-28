شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» توقع عقدا مع «مجموعة بن لادن» لتمديد وثيقة تغطية تأمينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عقدا مع مجموعة بن لادن السعودية المحدودة لتمديد وثيقة تغطية تأمينية لمنتج التأمين الهندسي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن قيمة العقد تزيد عن 5% من إجمالي أقساط التأمين وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2022م.

وأضافت أن العقد يتضمن تمديد تغطية تأمينية لمنتج كافة أخطار المقاولين لمشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي، مشيرة إلى أن مده العقد ثلاثة أشهر ميلادية اعتبارا من 01/10/2023م

وتقوعت أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2023م، مشيرة إلى أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.