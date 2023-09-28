شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11055 نقطة، وبتداولات بلغت 4.264 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 181.094 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.381 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 114 شركة

انخفضت أسهم 114 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 98، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، والتعاونية، والدوائية، ولومي، والأبحاث والأعلام الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سناد القابضة، والمنجم، ونادك، ونقي، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 22690 نقطة، وبتداولات بلغت 34.901 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.199 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.400 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 32 شركة في نهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 19، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.