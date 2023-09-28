شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز لصيانة اليخوت في «سندالة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت نيوم ومجموعة "إم بي 92"، المتخصصة في صيانة اليخوت الفاخرة، عن شراكة لإنشاء مركزٍ لتصليح اليخوت على مساحة 10000 متر مربع في جزيرة "سندالة"، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة بالتزامن مع قرب افتتاح الجزيرة خلال عام 2024، حيث سيكون المركز الأول من نوعه بين عدة مراكز لصيانة اليخوت ستفتح أبوابها في نيوم مستقبلاً، لتلبية الطلب المتوقع من اليخوت الزائرة أو المقيمة في المنطقة، التي ستكون وجهةً لمُلّاك وعشاق اليخوت خلال السنوات المقبلة.

وجهة بحرية متكاملة

من خلال هذا المركز الجديد، سيستفيد أصحاب اليخوت الفاخرة القادمين إلى البحر الأحمر من خبرات مجموعة "إم بي 92" في تلبية متطلبات التصليح المعقدة لكل اليخوت، ومن بينها اليخوت الفاخرة، كما تعكس هذه الشراكة رؤية نيوم لبناء وجهة بحرية متكاملة في المنطقة.

يسعى الشريكان لتقديم حلول موثوقة وفعالة ومستدامة لمتطلبات صيانة اليخوت وتصليحها، ومن هذا المنطلق، سيعطي المركز الجديد الأولوية لأعلى معايير الاستدامة في تصميمه وعملياته ومعداته المستخدمة.

بيئة مثالية وخدمات عالمية

وقال المدير التنفيذي في جزر "نيوم"، عيوش كيلا: "يعكس تعاوننا مع «إم بي 92» التزامنا بأن نصبح وجهةً فريدة لليخوت على مستوى العالم، وتجسد هذه الشراكة تطلعاتنا لتوفير بيئة مثالية وخدمات عالمية المستوى لليخوت التي تزور البحر الأحمر".

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي 92"، بيبي غارسيا أوبيرت: "نحن سعداء بأن نكون جزءاً من مشروع نيوم الاستثنائي، ونتطلع لاغتنام الفرصة التي تتيحها هذه الشراكة في تأسيس تعاون دائم وهادف بيننا، بما يسمح لنا بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد على مستوى عالمي لقطاع اليخوت وأصحابها في هذه المنطقة، التي تتمتع بجمالٍ طبيعيٍّ أخَّاذ وإمكانات هائلة".

ومن المقرر أن يبدأ مركز الصيانة والتصليح أعماله بتقديم مجموعةٍ متنوعة من الخدمات لليخوت، تشمل تصليحات الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والهيدروليكية، وسيكون المركز جاهزاً لاستقبال اليخوت من مختلف الأحجام لإنجاز أعمال الصيانة لها في الماء، وسيوسع أعماله لتشمل تقديم خدمات الصيانة داخل الحوض الجاف للسفن التي يصل طولها إلى 40 متراً.