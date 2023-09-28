شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «مهارة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مهارة للموارد البشرية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 01 مايو 2024 وتنتهي في 30 أبريل 2027م.

وقالت في بيان على «تداول»: إن انتخاب المرشحين سيكون في اجتماع الجمعية العامة وستعلن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.

وبحسب الشركة يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

شروط الترشح

تتضمن شروط الترشح: استيفاء شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة، وتقديم خطاب موقع بالصيغة المرفقة موجه للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد برغبته/هـا في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته/هـا الذاتية، ومؤهلاته/هـا، وخبرته/هـا في مجال أعمال الشركة، واستكمال تعبئة نموذج (1) السيرة الذاتية.

وأضافت أن من ضمن شروط الترشح: استكمال وتقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، إضافة إلى تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

وشملت شروط الترشح: تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة، وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح/ـة وإرفاق صورة شخصية للمرشح/ـة.

وأضافت أن جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية، ويتعين على المرشح/ـة تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية، فيما يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح/ـة مسؤولية ذلك.

وستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستين من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس بما يتفق مع الشروط والمعايير.