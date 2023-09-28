شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبير كعكي عضوا بمجلس إدارة «الوطنية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين بتاريخ 11/09/2023م على تعيين عبير كعكي كعضو مجلس إدارة مستقل، مشيرا إلى أن الموافقة مشروطة بعدم ممانعة البنك المركزي، فيما استلمت الشركة البريد الإلكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 28/09/2023م والذي ينص على عدم ممانعته على هذا التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين للتصويت في أول اجتماع للجمعية العامة ، والذي سوف يعلن عن تاريخه لاحقا.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، شغلت عبير كعكي العديد من المناصب القيادية في القطاع التجاري والصناعي منذ 2003م، وهي من الكفاءات الوطنية الفاعلة، وحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويبستر السويسرية عام 2007م و لديها خبره واسعة في مجال الإدارة.

وأوضحت الشركة أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.