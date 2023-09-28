شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد الغنام عضوا بمجلس إدارة «سهل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مجلس إدارة شركة سهل للتمويل عن استقالة عضو مجلس الإدارة عثمان بدر، وذلك لظروف شخصية خاصة وانشغاله بعمله الحالي، فيما قرر بتاريخ 27 سبتمبر 2023م الموافقة على ترشيح محمد الغنًام عضواً مستقلاً بناءً على توصية لجنة الترشحيات والمكافآت.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن موافقة المجلس بترشيح العضو لا تُعَدّ نهائية الا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وحصل الغنام على بكالوريوس في إدارة الأعمال و يملك خبرات تزيد عن 40 عاما في مجالات وقطاعات مختلفة كالبنوك والمؤسسات المالية، وفي مجال التشييد والتطوير العقاري كما يمتلك مؤهلات وخبرات في القيادة وتنمية وتطوير المؤسسات وإيجاد الحلول المبتكرة.

وعمل الغنام كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة بشركة إنشاءآت وتطوير عقاري كما عمل مدير لفرع بالبنك العربي الوطني من عام 1983 وحتى العام 2013م.