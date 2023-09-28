شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط :بدء تقييم اللجان الفنية للمشروعات الخضراء الذكية اكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن بدء المرحلة الثانية من مراحل تقييم اللجان الفنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات المحلية والوطنية للمشروعات المشاركة فى أكتوبر المقبل، لتأتى بعد ذلك مرحلة تقييم اللجنة الوطنية والتي تنتهي باختيار عدد 3 مشروعات بكل فئة من فئات المبادرة الست، ليصبح إجمالي عدد المشروعات المختارة والتي تنطبق عليها كافة الشروط والمعايير 18 مشروعًا ، سيتم تكريمهم في مؤتمر وطني سيعقد في نوفمبر المقبل بحضور رئيس الوزراء، تمهيدًا للمشاركة في مؤتمر COP 28 بالإمارات.

وحول أهم مؤشرات المرحلة الأولى من مراحل تقييم المشروعات، قالت وزارة التخطيط فى تقرير لها إن عدد المشروعات المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة وصلت إلى نحو 5700 مشروع، مشيدًا بمشاركة الجامعات والأكاديميين بهذه الدورة، موضحًا أن هذا العدد الكبير من المشروعات يوفر للجان التقييم عدد من الاختيارات للمفاضلة ما بين المشروعات المتقدمة، بما يضمن الوصول لأفضل المشروعات بكل فئة.

وأشار التقرير إلى أن عملية التقييم في الدورة الحالية تبنت خطوات جديدة ، منها إعطاء مقدمي المشروعات الفرصة لتقديم وشرح مشروعاتهم أمام لجان التقييم وهو ما يؤكد على تحقيق الشفافية والإلمام بكل جوانب المشروع حتى يتم التقييم على أساس سليم، كما تم توفير تقارير مفصلة لأعمال لجان التقييم، وهو ما يساهم في تسهيل عملية التقييم ويزيد من دقتها وسهولة مراجعتها، بما يدعم مبادئ الشفافية واللا مركزية ويتماشى مع توجهات الدولة في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.

واكد التقرير أنه تم التنسيق مع عدد من شركاء المبادرة والعمل على تكوين علاقات إقليمية ودولية من أجل توسيع نطاق المبادرة، مشيرًا إلى حرص الفريق على التنسيق مع الجانب الإماراتي تمهيدًا لمشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ COP 28 وذلك استكمالًا للنجاحات التي حققتها المبادرة خلال مشاركتها في مؤتمر cop27 الذى استضافته مصر العام الماضي في شرم الشيخ.