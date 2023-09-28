شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعنى مبادلة العملات فى ضوء اتفاقية مصر والإمارات؟ 5 نقاط تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.. يقدم ”الخليج 365” في نقاط أبرز المعلومات مبادلة العملات ودورها في دعم الاقتصاد. - مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادى يعنى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى - حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022 - تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي - توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات - تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز