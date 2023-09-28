شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق دبي يقفز 25% منذ بداية العام.. الأفضل خليجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سوق دبي المالي أفضل أداء بين البورصات الخليجية منذ بداية العام، حيث ارتفع 25% خلال 9 اشهر، من مستوى 3330.90 نقطة في بداية تعاملات السنة إلى مستوى 4163.58 نقطة عند إغلاق آخر تعاملات سبتمبر. تلاه مؤشر مؤشر السوق الرئيسية في البورصة السعودية «تاسي» الذي ارتفع 5% منذ بداية العام، من مستوى 10546.67 نقطة في أول جلسة من يناير إلى 11,070.63 مستوى في آخر جلسات سبتمبر.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 2.7% منذ بداية العام، من مستوى 1888.01 نقطة في أولى جلسات العام، إلى مستوى 1939.13 نقطة عند الإغلاق الخميس في نهاية جلسات سبتمبر. وخلال تسعة أشهر، تراجع مؤشر السوق الأول في البورصة الكويتية 5.34%، من مستوى 7945.44 نقطة في أولى جلسات العام، إلى مستوى 7520.81 نقطة في نهاية جلسات سبتمبر.

وفي قطر، تراجع مؤشر بورصة قطر 5.37% منذ بداية العام، من مستوى 10834.4 نقطة في أولى جلسات يناير، إلى مستوى 10,251.95 نقطة عند الإغلاق الخميس، في آخر جلسات سبتمبر. أما سوق أبوظبي المالي فقد تراجع 4.36% منذ بداية العام، من سمتوى 10232 في أولى تداولات العام، إلى مستوى 9785.32 نقطة في آخر جلسات سبتمبر. وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 3.98% منذ بداية العام، من مستوى 4872.67 نقطة إلى 4678.30 نقطة في آخر جلسات سبتمبر.