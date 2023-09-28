شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليار درهم تصرفات عقارية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 817 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 361.08 مليون درهم، و772 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.98 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19.81 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 23.34 مليون درهم، وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 12.42 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 57.2 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 45.02 مليون درهم في منطقة أم الشيف وأخيراً مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 593.36 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 99.18 مليون درهم، وثالثة في زعبيل الثانية بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 216.76 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 727.73 مليون درهم، منها 29 رهن أراضٍ بقيمة 441.02 مليون درهم، و136 رهن فلل وشقق بقيمة 286.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 403.67 مليون درهم، وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 57.48 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 323.17 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 145.6 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 65 مليون درهم.