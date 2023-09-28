شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا الشيوخ والنواب يجريان تصويتاً إجرائياً مع اقتراب موعد إغلاق الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تشريعات أكثر صرامة

ليس لغزاً مستحيلاً

خطر الإغلاق

تحديات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل ثلاثة من الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، يعتزم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراء تصويت إجرائي على إجراء إنفاق قصير الأجل من الحزبين، رفضه رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على إجراء التمويل قصير الأجل الخاص به، الجمعة.ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب التصويت على تعديلات على أربعة مشاريع قوانين للاعتمادات المالية ليس لديها فرصة لتصبح قانونًا، ولن تمنع وحدها الإغلاق حتى لو حدث ذلك.ويتعين على الكونجرس إقرار تشريع يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن أن يوقعه ليصبح قانونًا بحلول منتصف ليل السبت لتجنب منح إجازات لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين ووقف مجموعة واسعة من الخدمات، للمرة الرابعة في العقد الماضي.ورفض الجمهوريون في مجلس النواب، بقيادة فصيل صغير من أعضاء اليمين المتطرف في المجلس الذي يسيطرون عليه بفارق 221-212، مستويات الإنفاق للسنة المالية 2024 المحددة في صفقة تفاوض عليها مكارثي مع بايدن في مايو.وتضمنت الاتفاقية 1.59 تريليون دولار من الإنفاق التقديري في السنة المالية 2024.ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بالإضافة إلى تشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.وتركز معركة التمويل على شريحة صغيرة نسبيا من الميزانية الأمريكية البالغة 6.4 تريليون دولار لهذه السنة المالية. ولا يفكر المشرعون في إجراء تخفيضات على برامج المزايا الشعبية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.ويواجه مكارثي ضغوطًا شديدة من حزبه لتحقيق أهدافه. وهدد العديد من المتشددين بإقالة مكارثي من دوره القيادي إذا مرر مشروع قانون الإنفاق الذي يتطلب تمرير أي أصوات ديمقراطية.وقال بايدن لمجموعة من المانحين في حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو الأربعاء: «أعتقد أن رئيس مجلس النواب يختار بين رئاسة المجلس والمصالح الأمريكية».لجأ الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يستخدم شعار «اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» أو MAGA، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدفع حلفائه في الكونجرس نحو الإغلاق.ومن شأن إجراء التمويل المؤقت الذي اتخذه مجلس الشيوخ أن يمدد الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر، ويأذن بما يقرب من 6 مليارات دولار لتمويل الاستجابة المحلية للكوارث ومساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.وتم إقرار هذا الإجراء في تصويت إجرائي أولي بدعم قوي من الحزبين الثلاثاء.وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر للصحفيين الأربعاء: «هذا ليس لغزا مستحيل الحل».وأضاف:«يحتاج رئيس مجلس النواب مكارثي إلى التوقف عن السماح للمتطرفين في MAGA باتخاذ قراراته، والقيام بالشيء الواضح والمعقول - اتباع قيادة مجلس الشيوخ وتمرير قانون CR (مواصلة القرار المتعلق بتشريع المخصصات)».وحذرت وكالات الائتمان من أن سياسة حافة الهاوية والاستقطاب السياسي تضر بالتوقعات المالية للولايات المتحدة. وقالت وكالة موديز، وهي آخر وكالة تصنيف كبرى تصنف الحكومة الأمريكية «Aaa» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الاثنين: «إن الإغلاق سيضر بالتصنيف الائتماني للبلاد».وخفضت وكالة فيتش، وهي وكالة تصنيف كبرى أخرى، بالفعل تصنيف الحكومة الأمريكية إلى «AA+» بعد أن اقترب الكونجرس من التخلف عن سداد ديون البلاد في وقت سابق من هذا العام.وقد رفض معظم أعضاء الكونجرس، بما في ذلك العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إلى حد كبير محاولات الجمهوريين في مجلس النواب جعل الوضع على الحدود مع المكسيك محور الإغلاق.وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس: «يمكننا اتباع النهج القياسي وتمويل الحكومة لمدة ستة أسابيع بمعدل العمليات الحالي، أو يمكننا إغلاق الحكومة مقابل عدم تحقيق أي تقدم ملموس في السياسة».وانتقد النائب هنري كويلار، وهو ديمقراطي محافظ من تكساس يشغل منصب عضو بارز في اللجنة الفرعية للأمن الداخلي، الجمهوريين في جلسة استماع للجنة يوم الأربعاء بشأن مشروع قانون المخصصات الذي سيتعامل مع العديد من جوانب الحدود.وقال: «أوافق على أن هناك قضايا تتعلق بالهجرة نحتاج إلى معالجتها». «لكن مشروع القانون هذا يعتمد على استراتيجيات عفا عليها الزمن ونعلم أنها غير فعالة».ومع ذلك، فمن المرجح أن تشمل إجراءات حدودية لن تمر عبر مجلس الشيوخ، مما يعني أن خطر الإغلاق لا يزال مرتفعًا.وانتقد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الخميس، مشروع قانون تمويل الحكومة المقدم من قبل مجلس الشيوخ قصير الأجل، ما أثار المزيد من المخاوف من إمكانية حدوث إغلاق، قائلاً: «إن القانون المقترح لن يعزز أمن الحدود».وأضاف في حديث لـ «سي إن بي سي»: «إنني أنظر إلى مشروع قانون مجلس الشيوخ الحالي الذي لا يفعل شيئًا للتعامل مع أمن الحدود. لاتأخذ كلماتي على محمل الجد. حاكم ولاية ماساتشوستس أعلن حالة الطوارئ»،بينما أشار أيضًا إلى زيادة إنفاق مدينة نيويورك على مأوى المهاجرين. وأضاف: «هذا شيء يريد الديمقراطيون والجمهوريون القيام به».وقال مكارثي أيضًا: «إنه يواجه تحديات من أعضاء مجلس النواب داخل حزبه مع استمرار المفاوضات».وتابع: «لدي أعضاء أوقفونا منذ الصيف حتى لا يتمكنوا من رفع فواتير الاعتمادات المالية الخاصة بنا. وإلا فمن المحتمل أن نكون قد انتهينا منها جميعًا».وتابع: «لدي أعضاء لن يصوتوا للحصول على إجراء مؤقت لمواصلة تمويل الحكومة. لن يصوتوا لصالحه أبدًا».وحتى مع ذلك، قال مكارثي: «إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق، في نهاية المطاف، سوف ننجز هذا الأمر». (وكالات)