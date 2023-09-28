شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتراجع في آخر جلسات سبتمبر.. ومصر والكويت ومسقط في عطلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في آخر جلسات سبتمبر، في حين كانت بورصات كل من الكويت ومسقط ومصر مغلقة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن تعاود العمل في الأوقات الاعتيادية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.19% إلى 11055.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار ريـال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 181 مليون سهم.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.2% إلى 22690.31 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 34.9 مليون ريـال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.07% إلى مستوى 1,939.13 نقطة، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.03% إلى 727.78 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 655612 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 181719 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 51 صفقة.

وفي قطر، تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.12% إلى 10251.95 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 183.299 مليون سهم، بـ564.149 مليون ريـال، نتيجة تنفيذ 17548 صفقة.