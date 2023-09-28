شكرا لقرائتكم خبر عن طارق بن هندي يتنحى عن منصبه في «إي إن بي دي ريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «إي إن بي دي ريت» (سي إي آي سي)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، تنحّي الدكتور طارق بن هندي عن منصبه رئيساً لمجلس الإدارة بدءاً من 30 سبتمبر/ أيلول 2023 لتخصيص المزيد من الوقت لأنشطته التجارية الأخرى، وقد ترأس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2017، وسيواصل تعاونه معها على أساس استشاري حتى يونيو/ حزيران 2024.

وسيشغل علي راشد حميد المزروعي، الذي تم تعيينه مديراً للشركة، عام 2018، منصب رئيس مجلس الإدارة خلفاً لبن هندي بدءاً من اجتماع مجلس الإدارة المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وهو يتولى حالياً عدداً من الأدوار القيادية الأخرى بما في ذلك عضوية مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنية منذ عام 2011، ومصرف عجمان منذ عام 2021.

وجرى تعيين راشد العوضي مديراً جديداً للشركة بدءاً من 1 أكتوبر/ تشرين أول 2023. وهو يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في شركة وصل، إلى جانب عضوية مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية، و«كفاف» للتطوير العقاري، و«جاغ» العقارية، والورقاء جاردنز، ومدينة دبي التجارية، وأملاك للتمويل.

وقال المزروعي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة، أود أن أعرب عن خالص امتناننا لبن هندي على قيادته، منذ إدراج الشركة في بورصة ناسداك دبي، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية. كما نرحب أيضاً بانضمام العوضي إلى مجلس الإدارة، وأتطلع إلى العمل مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة من خلال منصبي الجديد للعمل معاً على توجيه الأعمال وتقديم القيمة لجميع أصحاب المصلحة».

فيما قال بن هندي: «تشرفت بتولي عدد من الأدوار الرئيسية في الشركة، وقد أتيحت لي فرصة تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، خلال فترة عملي مع الشركة».

وبعد هذه التغييرات، سيتألف مجلس الإدارة من رئيس المجلس وثلاثة أعضاء، وهم راشد العوضي، إلى جانب خالد الفهيم ومارك كريسي الذين انضموا إلى الشركة عام 2017.