شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يحذر من انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صندوق النقد الدولي الخميس، مخاوفه بشأن انقسام التجارة العالمية إلى تكتلات منفصلة، ​​قائلاً: «إن مثل هذه المستجدات قد تقلل الناتج الاقتصادي العالمي 7%».

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري: «نعتقد بأن ذلك سيكون مكلفاً للاقتصاد العالمي... هذا ما يشير إليه تحليلنا، أن الانقسام يمكن أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي للعالم 7 في المئة، وهي نسبة تعادل تلك الخاصة بألمانيا واليابان».

وأضافت: «إن مجلس إدارة الصندوق سيراجع طلب المغرب لتلقي تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا قالت ل«رويترز» هذا الشهر: «إن المؤسسة المالية الدولية توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض حجمه 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، لتعزيز قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ». (رويترز)