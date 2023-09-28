شكرا لقرائتكم خبر عن عارضون إماراتيون يشيدون بمعرض الساعات والمجوهرات في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشاد مشاركون إماراتيون في تنظيم النسخة ال 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويتواصل حتى الأول من أكتوبر 2023، وسط إقبال كثيف من الزائرين منذ يومه الأول.

وأوضح عارضون إماراتيون أن النسخة الجديدة للمعرض، تشهد تطوراً نوعياً في المعروضات وإقبال عشاق المجوهرات على اقتناء الذهب والألماس والساعات الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة، وسط منافسة عالية على عرض أحدث التصاميم المحلية والعالمية، وبروز مشاركة رواد الأعمال الشباب بأفكار جديدة وإبداعات لافتة.

تطور كبير

وقال سالم الشعيبي، رئيس مجلس إدارة «مجوهرات سالم الشعيبي» الإماراتية، إن المعرض يشهد تطوراً كبيراً في كل دورة من دوراته، وهو وجهة لأهم العارضين في أسواق المجوهرات بالمنطقة، إضافة إلى المشترين الذي يبحثون عن اقتناء قطع من الذهب والألماس والساعات الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة بأسعار منافسة، وجودة يحرص كل العارضين على إبرازها في المعرض.

وأضاف: «نشارك في المعرض، منذ انطلاقه قبل نحو ربع قرن، وقد شهد المعرض طوال السنوات الماضية تطوراً ونمواً مستمرين. وفي هذه الدورة يثبت المعرض مكانته ويرسخها على الساحتين المحلية والإقليمية بجدارة».

حرفية عالية

وأكد سعيد غانم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميموار» للذهب والمجوهرات، أن المعرض يعد وجهة مهمة للغاية لتجار وصانعي ومصممي وخبراء الذهب والألماس في المنطقة، وهو يشهد تطوراً تنظيمياً باهراً في كل دورة.

وقال: «إن مشاركة علامتنا التجارية في المعرض تعد مناسبة متميزة ومهمة لعرض أحدث التصاميم من الذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ ذات الجودة العالية، التي تعكس خطوط الموضة عالمياً، وتلبي أذواق المتعاملين على الدوام».

ويشارك في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي، وتنعقد دورته ال 52 الحالية بحضور نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، التي تعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023 2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، إلى جانب مشاركات من دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ولبنان.

«جوهرة» تنضم إلى «عالمها»

تشارك مجوهرات جوهرة، العلامة الإماراتية في عالم الذهب والألماس واللؤلؤ، في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، من خلال منصتين منفصلتين، تعرض الأولى أحدث التصاميم والمجموعات سواء التراثية أو المعاصرة من الذهب بكافة عياراته وأطقم الماس للمناسبات ومجوهرات كل يوم، فيما تعرض الثانية تصاميم مذهلة وفريدة من أرقى العلامات العالمية للمصمم العالمي أناند شاه ومجموعة خاصة من دار سنسكريتي للمجوهرات.

وصرح محمد تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجوهرات جوهرة: «يسعدنا دائماً في مجوهرات جوهرة المشاركة بهذا الحدث العالمي الهام والذي أصبح من أهم معارض الذهب والمجوهرات ليس في المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم، وكعادتها تقدم مجوهرات جوهرة مجموعات متجددة لأطقم الأعراس من الماس الطبيعي من مجموعة غناتي الخاصة بالموسم المقبل للأعراس، بالإضافة إلى مجموعة من التشكيلات التراثية عيار 21 مثل تشكيلة شناف وطبلة وغيرها. جديدنا في هذا المعرض هو عرض مجوهرات من أهم دور المجوهرات العالمية بتصاميم مذهلة وحصرية، ستقدم في منصة خاصة بمجوهرات جوهرة، كما سنقدم في المعرض خصماً حصرياً يصل إلى 60% على مجموعة مختارة من تشكيلات الماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى إجراء سحب كل يوم خاتم الماس هدية للرابح، عند الشراء بقيمة 500 درهم فما فوق».

وكعادتها تقدم مجوهرات جوهرة منصة بتصميم مبتكر ومريح يساعد العملاء للتعرف على أحدث المجموعات الرائعة التي تقدمها العلامة من ذهب وألماس ولؤلؤ، إضافة للعروض اليومية التي يحرص الجميع على اغتنامها.