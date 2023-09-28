شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية» تتخارج من استثماراتها في شركتين لـ «أداني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أفادت الشركة العالمية القابضة بأن شركتي «جرين إنرجي أنفستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد» و«جرين ترانزميشن أنفيستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد»، وهما شركتان تابعتان لشركة اي اتش سي كابيتال القابضة، قد أبرمتا اتفاقية نهائية مع مشتر للتخلص من استثماراتهما الأجنبية المباشرة في شركة أداني جرين انرجي ليميتد، وشركة أداني ترانزميشن ليميتد على التوالي.

وأوضحت العالمية القابضة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الشركة تعمل حالياً على استكمال كافة المعاملات المطلوبة والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة الموقعة.