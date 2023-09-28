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«العالمية» تتخارج من استثماراتها في شركتين لـ «أداني»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أفادت الشركة العالمية القابضة بأن شركتي «جرين إنرجي أنفستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد» و«جرين ترانزميشن أنفيستمنت هولدينج ريستركتد ليميتد»، وهما شركتان تابعتان لشركة اي اتش سي كابيتال القابضة، قد أبرمتا اتفاقية نهائية مع مشتر للتخلص من استثماراتهما الأجنبية المباشرة في شركة أداني جرين انرجي ليميتد، وشركة أداني ترانزميشن ليميتد على التوالي.

وأوضحت العالمية القابضة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الشركة تعمل حالياً على استكمال كافة المعاملات المطلوبة والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الصفقة الموقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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