شكرا لقرائتكم خبر عن برامج الرؤية كلمة السر.. اقتصاديون يكشفون انتعاش الوظائف في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد اقتصاديون، أن برامج الرؤية وانتهاء جائحة كورونا أنعشتا الفرص الوظيفية في المملكة.

وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبد الرحمن أحمد الجبيري، لـ"اليوم"، نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية بتخفيض البطالة، إذ أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023 نتائج إيجابية لسوق العمل؛ في مؤشرات معدّل البطالة، ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان.

عبد الرحمن أحمد الجبيري - اليوم

انخفاض معدل البطالة

نوه بدعم القيادة لنماء المواطن ورفاهيته، وتوفير الفرص من أجل حياة كريمة؛ لذا أسهمت برامج وقرارات التوطين، ومبادرات الوزارة لدعم منشآت القطاع الخاص في انخفاض معدَّل بطالة إجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2023، إذ بلغ 4.9% مقارنة بـ ـ5.8% في الربع الثاني من عام 2022.

وأوضح تعزيز وتمكين المرأة ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة لسعي الوزارة في توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتحسين جاذبية سوق العمل لتوظيف الكوادر السعودية، استجابة لمستهدفات الرؤية في خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وتابع أنه في إطار سياسة تهيئة المواطن لاستثمار الفرص، وتعزيز المشاركة، تماشيًا مع مستهدفات الرؤية؛ ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم 1.4 مليون سعودي من برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال النصف الأول من عام 2023، كما استفادت 79 ألف منشأة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة؛ منها نحو 95% من المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتجاوزت مصروفات الدعم المقدمة لتمكين السعوديين 4.6 مليار ريال، خلال النصف الأول من 2023.

الفرص الوظيفية

قالت المستشار الاقتصادي والتنمية البشرية، رنا زمعي، لـ"اليوم"، إن نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني تأتي كنتيجة حتمية لما نراه من الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، والتي تنوعت بين التدريب المنتهي بالتوظيف أو زيادة التشجيع على ريادة الأعمال، لافتة إلى المعدل انخفض سابقا في فترة ما بعد الجائحة عام 2021، والذي عانت فيه الكثير من القطاعات الاقتصادية، مشددة على أن النتائج الإيجابية التي نراها اليوم دعمتها برامج جودة الحياة ومثابرة الفرد على العلو بمستواه المهني والمهاري ليواكب متطلبات سوق العمل.

رنا زمعي - اليوم

‏وبينت "زمعي"، أن المرأة دخلت في القطاعات الاقتصادية، موضحة أن التخصصات العلمية والتقنية للمرأة لا تختلف عن الرجل في جميع المجالات، مشيرة إلى ما قدمه صندوق تنمية الموارد البشرية في مختلف مناطق المملكة، والتي استفادت منه 79 ألف منشأة كان نصيب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأكبر بما يقارب 95%.