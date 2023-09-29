شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مع ترقب المستثمرين تقرير التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الخميس مع تقييم المستثمرين أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية وتوقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الرئيسي. ويراقب المستثمرون أيضا التطورات في واشنطن لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأمريكيون قادرين على تجنب إغلاق الحكومة.

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.75 نقطة، أو 0.58 بالمئة، ليغلق عند 4299.26 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 107.33 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 13200.18 نقطة. وصعد كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 116.13 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 33659.20 نقطة.

تتجه الأسهم نحو شهر وربع تداول صعبين. من المتوقع أن ينهي مؤشر داو جونز انخفاضًا بنسبة 3٪ خلال الشهر وأكثر من 2٪ في هذا الربع. ومن المقرر أن ينهي مؤشر ستاندرد اند بورز الشهر بانخفاض بنسبة 4.6٪ والربع المالي بنسبة 3.4٪. ويتجه مؤشر ناسداك لإنهاء الشهر والربع بانخفاض بنحو 6% و4.3% على التوالي.

وقفز قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 1.2% ليقود مؤشر ستاندرد اند بورز إلى الارتفاع، مدعومًا بمكاسب ميتا بلاتفورمز بنسبة 2%. وارتفع إنتل وسيسكو سيستمز بنسبة 1.6% و1.3% على التوالي، مما رفع مؤشر داو جونز.

حصلت المؤشرات الرئيسية على دفعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. كافحت الأسهم مؤخرًا مع ارتفاع العوائد واحتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول من المتوقع.

وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن سوق العمل لا يزال مرنًا مع وصول طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع. وتراجع السعر القياسي من هذا المستوى في وقت لاحق من اليوم.

وقد أخذت سوق الأسهم إشاراتها من سوق السندات في الآونة الأخيرة مع أي ارتفاع في أسعار الفائدة مما يثير المخاوف بشأن الركود وإرسال الأسهم إلى مستويات منخفضة جديدة. وصل مؤشر ستاندرد اند بورز إلى أدنى مستوى له منذ يونيو هذا الأسبوع حيث وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007. (وكالات)