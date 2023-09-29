شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس الخميس، مع تراجع عوائد سندات الخزانة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في 16 عامًا، في حين تحاول وول ستريت استعادة بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها هذا الشهر.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 116.07 نقطة أو 0.4% إلى 33666.34 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 25.20 نقطة أو 0.6% إلى 4299.71 نقطة.

وكانت خدمات الاتصالات هي القطاع الأفضل أداء، وزاد مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 108.43 نقطة أو 0.8% إلى 13201.28 نقطة.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بنحو 2.1% في الربع الثاني، وذلك تماشيًا مع توقعات الاقتصاديين.

وارتفعت مطالبات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي لكنها لا تزال منخفضة، وانخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات.

فيما تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر بنسبة 0.7% إلى 1878.60 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.