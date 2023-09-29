شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نقاط تشرح اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات وأهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.. يقدم ”الخليج 365” في نقاط أبرز المعلومات مبادلة العملات ودورها في دعم الاقتصاد. 1-مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادى يعنى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى 2- حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022 3- تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي 4- توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز