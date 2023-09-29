شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي يشيد باتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، تأتي إدراكًا لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.

وأشار البديوي إلى أن هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون، وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، فهو يؤكد الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال توقيعه مع وزير التجارة الباكستاني د. جوهر إعجاز، لاتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية يوم الخميس، في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

ملف مفاوضات التجارة الحرة

وقال البديوي إن دول مجلس التعاون تمضي قدمًا في ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى، بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.

وأعرب عن شكره وتقديره للفرق التفاوضية من دول المجلس والأمانة العامة، على جهودهم وتفانيهم في ملف المفاوضات مع جمهورية باكستان، وصولًا إلى التوقيع على هذه الاتفاقية.